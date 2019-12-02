2019/12/02 | 19:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قائد شرطة ذي قار الجديد يطمئن الأهالي: الناصرية آمنة

اخبار مباشرة

قائد شرطة ذي قار الجديد يطمئن الأهالي: الناصرية آمنة

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة ذي قار الجديد يطمئن الأهالي: الناصرية آمنة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة ذي قار الجديد يطمئن الأهالي: الناصرية آمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).