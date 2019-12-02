“الڤار” يلغي فوزاً لليمن على العراق وقطر تقسو على الإمارات برباعية نظيفة

2019/12/02 | 19:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغت تقنية الفار، اليوم الاثنين، فوزا لليمن على العراق، وخرج الفريقان بنتيجة التعادل السلبي، في مباراة الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات فرق المجموعة الاولى ببطولة خليجي 24 بالدوحة بمشاركة ثمانية منتخبات، فيما حقق قطر تفوقا على الامارات بنتيجة 4-2، سجل اكرم عفيفي (هدفين) لقطر، وثالث للهيدوس ورابع لبو علام، وسجل للامارات علي مبخوت(هدفين).الشوط الاول […]

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