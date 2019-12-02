نتائج “عكسية” لدور إيران في العراق.. مهمتان أمام بديل عبد المهدي وتحذير من “انتحار سياسي”

2019/12/02 | 19:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية مقالاً علق على استقالة رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بعد شهرين من اندلاع تظاهرات مطالبة بإصلاحات، مبيناً أنّ هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح قبل التفكير بخلف له، فاستقالته مهدت الطريق لأزمة سياسية جديدة.وأوضحت الصحيفة في المقال، أنّ “المواجهة تجري في مجلس النواب العراقي حول الشخصية الجديدة […]

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