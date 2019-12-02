سهيل قبلان - ​فقد كل الحواس الا حاسة المجازفة

2019/12/02 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان اصدر طبيب مشهور يحمل اعلى شهادة في علم النفس, اسمه الواقع الملموس في الدولة, تقريرا طبيا يؤكد فيه ان رئيس الحكومة نتن ياهو, فقد كل الحواس الا حاسة واحدة تسمى حاسة المجازفة التي تغذيها العنصرية والتشاوف الخطير والشوفينية الفتاكة والمغامرة, وبالتالي الاستهتار بالناس, اليهود قبل العرب, واشار في تقريره الطبي الى ان ثناء سيده الاخرق وراء المحيط حاكم الويلات المتحدة الامريكية ترامب المافون, على جهود اسر......

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