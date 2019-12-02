الفار يلغي فوزا لليمن على العراق.. وتفوق قطر على الامارات في خليجي 24

2019/12/02 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

الغت تقنية الفار اليوم الاثنين،(2/12/2019) فوزا لليمن على العراق، وخرج الفريقان بنتيجة ا...





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