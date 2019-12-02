ميثم الجنابي - النبوة في تقاليد الإسلام والكلام(2)

2019/12/02 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي إن تعارض الآراء وتضاد مواقفها من النبوة لا يعني تطابق الإقرار بها مع اللاعقلانية.أما دحضها فليس دليلاً على عقلانية ممثليها.فقد كانت إشكاليات النبوة في جوهرها إشكاليات الثقافة الإسلامية في مستوياتها وميادينها العديدة.إذ لم تكن هي حصيلة الجدل الواقعي بين العقلانية واللاعقلانية.لاسيما وانه جدل لم يتصف بالشدّة المباشرة المميزة لصيغته المعاصرة.فالوحدة الخفية لتلطيفه في حدود المعقول والمنقول قد أدر......

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