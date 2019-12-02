محمد نجيب السعد - الشمس تشرق أيضا : قراءة في مسودات رواية همنغواي

2019/12/02 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_نجيب_السعد جيك بارنز ، الراوي في " الشمس تشرق أيضا " ، صحفي مغترب يعيش في باريس ، عاجز بسبب إصابة لا نعرف كنهها، تعرض لها في الحرب و تربطه علاقة مع بريت آشلي المتزوجة مرتين والمعروفة بتقلبها بين الرجال .الرواية تقع في ثلاث أجزاء أو كتب .تقع أحداث الكتاب الأول في باريس، حيث نلتقي في المشهد الأفتتاحي بجيك وهو يلعب التنس مع صديقه روبرت كون، بعدها يصطحب فتاة ليل و يغادر النادي في سيارة أجرة مع بريت.يصل بيل جروت......

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