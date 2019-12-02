#محمد نجيب السعد - الشمس تشرق أيضا : قراءة في مسودات رواية همنغواي


#محمد نجيب السعد - الشمس تشرق أيضا : قراءة في مسودات رواية همنغواي
2019/12/02 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_نجيب_السعد جيك بارنز ، الراوي في " الشمس تشرق أيضا " ، صحفي مغترب يعيش في باريس ، عاجز بسبب إصابة لا نعرف كنهها، تعرض لها في الحرب و تربطه علاقة مع بريت آشلي المتزوجة مرتين والمعروفة بتقلبها بين الرجال .الرواية تقع في ثلاث أجزاء أو كتب .

تقع أحداث الكتاب الأول في باريس، حيث نلتقي في المشهد الأفتتاحي بجيك وهو يلعب التنس مع صديقه روبرت كون، بعدها يصطحب فتاة ليل و يغادر النادي في سيارة أجرة مع بريت.يصل بيل جروت......

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