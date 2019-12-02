2019/12/02 | 20:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع 13 مزارعاً باكستانياً في حريق بالأردن { عمان (أ ف ب) – لقي 13 مزارعا باكستانيا أغلبهم من الأطفال حتفهم إثر حريق اندلع فجر امس الاثنين في منزل من الصفيح في منطقة الشونة الجنوبية غرب العاصمة الأردنية عمان، وفق ما أعلنت السلطات.وقال بيان صادر عن الدفاع المدني الأردني تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه […]

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