2019/12/02 | 20:38 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم الوطني الكردستاني لطيف شيخ عمر للمربد: نحن مع أي رئيس حكومة يقبله الشعب والدستور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/02 | 20:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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