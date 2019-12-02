الشباب النيابية ترفع مقترحي قانونين وتطلب من رئيس الجمهورية عفواً خاصاً

2019/12/02 | 20:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقدت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب عباس عليوي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة ديار بروراي و اره زو محمود اليوم الاثنين لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمالها.

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