2019/12/02 | 20:39 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رده على سؤال المربد، كاتانيش: التعادل مع اليمن جاء لكثرة الإصابات بالتشكيلة الاساسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/02 | 20:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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