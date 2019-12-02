2019/12/02 | 20:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب سيناقش في جلسة الغد قانوني الانتخابات والمفوضية، لافتًا إلى ضرورة التصويت

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