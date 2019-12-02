تفاصيل جديدة عن الاميرة

2019/12/02 | 20:42 - المصدر: العهد نيوز

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التقطت الكاميرات الأسبوع الماضي صوراً للأميرة هيا أثناء وصولها للمحكمة العليا البريطانية بصحبة محاميتها البارزة البارونة فيونا شاكلتون، وكانت هذه أوّل مرّة تُرى

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