تعرف على ابرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لمدرب منتخبنا الوطني كاتانيتش

2019/12/02 | 20:54 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مدرب منتخبنا الوطني السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، أن مواجهة المنتخب اليمني لم تكن سهلة بسبب تأثر الفريق بحالة الطرد في بداية المباراة.وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي : رغم أن المباراة ليست مهعمة بعد أن ضمنا التأهل لكن المباراة لم تكن سهلة بعد حالة الطرد منذ بداية المباراة حاولنا تصحيح

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