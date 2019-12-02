اسقاط ما لم يوجد بعد..!

2019/12/02 | 20:56 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرائبية المشهد العراقي شرعت الأبواب امام كل الشعارات والخطابات كي تجد لها موقعا ومساحة تأثير على تضاريس هذا الوطن المستباح، ومنها الشعار المركزي لما يعرف بـ “ربيع العرب” أي (الشعب يريد اسقاط النظام) والذي جاء في مواجهة أنظمة استبدادية بسطت هيمنتها المطلقة لعدة عقود على تلك البلدان ( مصر وسوريا وليبيا واليمن…) وبغض النظر عما ...

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