الموسيقى العراقية ماضٍ جميل وحاضر نأسف عليه

2019/12/02 | 20:56 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموسيقار مصطفى زاير: حاوره سمير خليل لا تتوقف هموم الموسيقى العراقية وما تعيشه اليوم في ذائقة الموسيقار مصطفى زاير، فهذا الموهوب المسكون بالموسيقى وعشقها مازال يبحث ويستفز الواقع الموسيقي من اجل التطور والتقدم واعادة الروح للحن العراقي الشجي، ولان صوته للتغيير والتطوير لم يجد اذنا صاغية قرر ان يستعين بموهبته وافكاره ويشق طريق طموحه بنفسه، ...

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