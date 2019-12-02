سيرين عبد النور تُطلّ مع مريم أوزرلي

2019/12/02 | 20:56 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: أطلت الفنانة اللبنانية سيرين عبـد النور على متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو يجمعها مع النجمة التركية مريم أوزرلي خلال تواجدهما في إحدى المناسبات في العاصمة الفرنسية باريس وعلقت على الفيديو كاتبة: “أحلى مريم أوزرلي”.الجدير ذكره أن “عبد النور” تتلقى منذ فترة تعليقات إيجابية حول مسلسلها الجديد القصير “الديـفا” ...

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