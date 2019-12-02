2019/12/02 | 20:58 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد شرطة ذي قار العميد ريسان الابراهيمي: ابلغت وزير الداخلية باني متظاهر حتى وان تعرضت بعض البنى التحتية للضرر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/02 | 20:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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