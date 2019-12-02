نائلة الشقراوي - ديوان -لرجل أحببت-للشاعرة وسيلة المولهي: رسائل تشفيرية لرجل مفقود

2019/12/02 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نائلة_الشقراوي لا يمكن ان نمر الى تحليل قصائد الديوان الثالث للشاعرة وسيلة المولهي(بنت الصنوبر)والصادر سنة 2019 عن دار ورقة للنشر دون أن يشدنا العنوان ونتوقف عنده طويلا ."لرجل احببت" هو ما عنونت به الشاعرة منجزها الشعري ليكون المدخل المناسب لمبنى ومعنى نصوصها.تجاوزت الشاعرة الفكرة المستهلكة عن العنونة التي تعطي فقط هوية للعمل إلى جعل العنوان نصا مختزلا يؤطر للنصوص ويحدد ماهيتها قصد توجيه ذكي للقارئ الى دلالات ......

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