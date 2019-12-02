فاروق سلوم - يوميات الشاعر - 7

2019/12/02 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم الأرض مرآة السماءايتها المطر اجعلي الغيوم مرآة القمحواجعلي الخبز مرآة الحياة في بيوتنا*التجريد اهم من الوضوحالوضوح تكرار في الرسم والكتابةالواقعية تصوير ووصف للماثل امامناوالمشكلة ان كل وسائل التعليم والثقافةقد علمتنا المباشرةلذلك تم نفي الخيال ..*كمن يركب زورقا يعبر نهر الجحيماتمسّك بك في وجدانيانت الغائبة، المستحيلة ،المتلاشية دون ملامح......

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