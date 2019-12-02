المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية يتريث بإستيفاء الإجورالإضافية في الموانئ

2019/12/02 | 21:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي،اليوم الاثنين، موافقة المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية على التريث بتنفيذ الاعمام الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء والمتضمن استيفاء اجور اضافية للموازين الجسرية واجهزة السونارات ومبلغ الطنية من قبل الگمارك في الموانئ بغض النظر فيما اذا تم استيفائها من قبل جهات اخرى من عدمه.

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