2019/12/02 | 21:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. انهيار جزئي داخل منزل في الكاظمية بسبب الأمطار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/02 | 21:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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