بالصور.. انهيار منزل في الكاظمية بسبب الامطار والدفاع المدني يتدخل

2019/12/02 | 21:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن انهيار أجزاء من منزل في منطقة الكاظمية شمالي بغداد بسبب الأمطار.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "العهد

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