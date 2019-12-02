موازنة العام المقبل.. إرسالها لمجلس النواب خلال أيام وعجزها يصل إلى 40 تريليون دينار

2019/12/02 | 21:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، ان حكومة تصريف الاعمال سترسل مشروع قانون موازنة العام المقبل الى مجلس النواب خلال ايام، فيما اشارت الى ان عجزها سيصل الى 40 تريليون دينار.

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