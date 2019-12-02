2019/12/02 | 21:16 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات ،الإثنين، وزادت خسائرها عقب صدور بيانات ضعيفة بالإضافة إلى الشكوك المحيطة بالمفاوضات التجارية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأسهم الأمريكية تزيد خسائرها بعد بيانات القطاع الصناعي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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