‫ الأسهم الأمريكية تزيد خسائرها بعد بيانات القطاع الصناعي

2019/12/02 | 21:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات ،الإثنين، وزادت خسائرها عقب صدور بيانات ضعيفة بالإضافة إلى الشكوك المحيطة بالمفاوضات التجارية.

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