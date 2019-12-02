2019/12/02 | 21:18 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يوم الاثنين، إن التظاهرات تجتاح أكثر من 90 منطقة في إيران، لافتا إلى أن سببها هو أن الشعب “تعب من رؤية الحكام يسرقون عشرات الملايين من الدولارات”.وأضاف “الناس تعبوا من رؤية الحكام الدينيين يسرقون عشرات الملايين من الدولارات ويضعونها في جيوبهم، وهي أموال يمكن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تكشف تأثير إيران “الكبير” وراء قتل المحتجين في العراق المركز الخبري الوطني.

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