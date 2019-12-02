إجابة بريطانية عن “الطرف الثالث”: اعداء وهميون وحرج حكومي.. من يقتل المتظاهرين؟

2019/12/02 | 21:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية بنسختها العربية، تقريراً تناولت فيه مصطلح “الطرف الثالث”، الذي استخدم بشكل واسع خلال الاسابيع الماضية من قبل الحكومة العراقية والمتظاهرين، ما ترك المنطقة التي يغطيها رمادية أو غائمة.وقالت الصحيفة في تقريرها، إن “الحكومة العراقية بادرت إلى إطلاق نظرية (الطرف الثالث)، عندما أحرجت أمام الشارع العراقي والمجتمع الدولي بسبب سقوط قتلى […]

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