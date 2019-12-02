تحديد أسعار أمبيرات الكهرباء وساعات توزيعها في أربيل

2019/12/02 | 21:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مجلس المولدات الاهلية في اربيل ، اليوم الاثنين، عن تحديد سعر الامبير الواحد من الكهرباء لشهر تشرين الثاني الماضي وكذلك تحديد جدول توزيع الكهرباء لشهر كانون الاول الجاري.

وقرر المجلس ان يتم تحديد الامبير الواحد من الكهرباء الموزعة من قبل المولدات الاهلية، على ثلاثة اصناف، الاول بسعر سبعة الاف وخمسمائة دينار والثاني بتسعة الاف والثالث الذي خصص للاماكن التجارية بعشرة الاف وخمسمائة دينار.

كما تقرر ان يكون جدول توزيع الكهرباء من قبل المولدات الاهلية من الساعة السادسة والنصف صباحا لغاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، واذا لم تكن هناك كهرباء وطنية يتوجب على اصحاب المولدات تزويد المواطنين بالكهرباء.

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