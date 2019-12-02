تجدد الاشتباكات العشائرية بناحية ابي صيدا في ديالى

2019/12/02 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الإثنين (02 كانون الأول، 2019) بتجدد الاشتباكات العشائرية في مركز ناحية أبي صيدا شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاشتباكات العشائرية في مركز ناحية ابي صيدا (25 كم شمال شرق بعقوبة) تجددت لليوم الثاني على التوالي باستخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ولكنها على نطاق ليس كبير كما حدث في نهاية الاسبوع الماضي".

واضاف، أن "الاجهزة الامنية انتشرت في الازقة والشوارع في مسعى لتطويق إطلاق النار ومنع تفاقمه"، لافتا الى انه "لم تسجل اي اصابات حتى اللحظة".

بغداد اليوم-ذي قار

قال قائد شرطة محافظة ذي قار الجديد، العميد ريسان الإبراهيمي، الإثنين (2 كانون الأول 2019) إنه أبلغ وزير الداخلية ياسين الياسري، بأنه سيكون أول المتظاهرين، في سبيل المحافظة على أرواح المتظاهرين.

وذكر الإبراهيمي في مؤتمر

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر محافظ الانبار، علي فرحان الدليمي، اليوم الاثنين، قراراً برفع سيطرة الكيلو 35 في المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي للدليمي، في بيان مقتضب، أنه "تم رفع سيطرة الكيلو 35 وفتح الطريق بالكامل امام حركة المواطنين، وذلك

بغداد اليوم - بغداد

أصدر قائد شرطة ذي قار والمنشات العميد ريسان الابراهيمي، الاثنين 2 كانون الاول 2019، عدة توجيهات للحفاظ على ارواح المتظاهرين والممتلكات العامة، فيما وجه رسالة الى اهالي المحافظة.

وقال إعلام شرطة ذي قار، إن "الابراهيمي تر

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