بعد موجة الامطار.. الدفاع المدني توجه تحذيرا للمواطنين

2019/12/02 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حذرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، الساكنين في الابنية والدور المتهالكة من الانهيار بعد موجة الامطار في العراق.

وقالت المديرية في بيان تلقت"العهد نيوز"

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