مدرب اليمن يعرب عن سعادته بالتعادل أمام العراق

2019/12/02 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز

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أعرب مدرب المنتخب اليمني سامي النعاش، اليوم الاثنين، عن سعادته بنقطة التعادل التي حصل عليها منتخب اليمن خلال مباراته مع العراق في الجولة

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