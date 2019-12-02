كوردستان تتخذ قراراً بشأن عيادات الأطباء

2019/12/02 | 21:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت نقابة اطباء كوردستان، اليوم الاثنين، انها قررت اغلاق عيادة اي طبيب يقوم بادخال اكثر من مريض واحد الى غرفة المعاينة في آن واحد.

ويقوم فرع اربيل للنقابة عن طريق لجنة خاصة باغلاق عيادات الاطباء الذين لا يراعون خصوصيات المرضى، ويقومون بادخال اكثر من مريض واحد الى غرفهم من اجل المعاينة والعلاج.

وفي الوقت نفسه قالت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، انها اغلقت العيادات التي لم تلتزم بهذا التبليغ، الا انها لم تكشف عن اسماء الاطباء وعدد العيادات المغلقة.

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