عمليات البصرة تطارد

2019/12/02 | 21:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قيادة عمليات البصرة في العراق،اليوم الاثنين، بمطاردة الغرباء الوافدين إلى المحافظة لإثارة الفتنة والتحريض ضد الآخرين وتدمير البنى التحتية....

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