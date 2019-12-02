مصدر بديالى: تجدد الاشتباكات العشائرية في ناحية أبي صيدا

2019/12/02 | 21:51 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الإثنين، بتجدد الاشتباكات العشائرية في ناحية أبي صيدا.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "ناحية أبي صيدا شمال شرقي ديالى شهدت تجددا للاشتباكات العشائرية".

وأضاف أن" هناك سماع صوت رمي بأسلحة متنوعة"، مبينا أنه "لاتوجد خسائر بشرية وفقا للمعلومات المتوفرة".

وتشهد ناحية أبي صيدا قي محافظة ديالى نزاعات واشتباكات عشائرية بين الحين والآخر.

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