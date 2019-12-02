إصابات إثر تجدد التوترات قرب مرقد الحكيم في مدينة النجف (صور)

2019/12/02 | 21:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس

أفادت مصادر محلية في محافظة النجف، مساء اليوم الاثنين، بتجدد التوترات قرب مرقد الحكيم وسقوط عدد من المصابين بالغاز المسيل للدموع.

وذكرت المصادر لـ"الغد برس"، إن "هناك مناوشات بين الراغبين بحرق مرقد محمد باقر الحكيم والقوات الأمنية في النجف".

وأضافت المصادر أنه "مع كل تقدم للمتظاهرين الذين يريدون حرق مرقد الحكيم، تواجههم السلطات الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع".

وأكدت "سقوط العديد من الجرحى بين صفوف المتظاهرين نتيجة تعرضهم لحالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع".

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