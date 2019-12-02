الكتل تختار رئيساً للحكومة على مرحلتين واهم شروطه عدم الانتماء الحزبي والنزاهة

2019/12/02 | 21:56 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكل متفق على عدم تجاوز الآماد الدستورية بغداد – وعد الشمري: تسعى الكتل السياسية إلى اختيار رئيس مجلس الوزراء المقبل على مرحلتين، وذلك بالاتفاق مع الفعاليات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، فيما حددت شروطاً للمرشح اهمها عدم انتمائه إلى اي حزب وتمتعه بالنزاهة والكفاءة، لكن المخاوف ما زالت مستمرة ازاء الالتزام بالمواقيت الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة....

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