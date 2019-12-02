عبد المهدي يتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين وعقوبته الإعدام في قانون البلاد

2019/12/02 | 21:56 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير قانوني: بغداد ـ الصباح الجديد: أوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، الاثنين، ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي سيواجه عقوبة الإعدام في حال تمت محاكمته، لافتا الى ان عبد المهدي لا يمتلك الحصانة وبالامكان مقاضاته في أي وقت.وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “ عادل عبد المهدي يتحمل مسؤولية ...

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