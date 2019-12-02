هيومن رايتس ووتش تحمل الحكومة مسؤولية عمليات اختطاف مرتبطة بالتظاهرات

2019/12/02 | 21:56 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: حملت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المسؤلية عن حوادث الخطف التي تزامنت والاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين اول الماضي، في البلاد، فيما أفادت امس الاثنين، بان سبعة أشخاص على الأقل، بينهم صبي عمره 16 عاما، فُقدوا من ساحة التحرير أو بالقرب منها منذ 7 تشرين الأول في أثناء مشاركتهم ...

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