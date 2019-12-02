2019/12/02 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زكية_خيرهم الرواية نمط أدبي تعكس الواقع، وبما ان الروائي في المغرب الكبير والعالم الشرقي تتكاثر فيه الهموم وتندلق على طول الساحة من قهر وضيق في الرزق والسكن واستبداد الأنظمة والأعراف البالية معشعشة من الماضي السحيق، ولا تزال تجد طريقها إلى عصرنا.وهو ما تقترحه علينا رواية "وادي الدموع" للكاتب المبدع محمد مكي والصادرة طبعتها عن مطبعة وراقة بلال فاس.إن عنوان الرواية مفتاحا اجرائيا، يُدخل القارئ الى عالم ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#زكية خيرهم - قراءة في رواية وادي الدموع للروائي المغربي محمد مكي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#زكية خيرهم - قراءة في رواية وادي الدموع للروائي المغربي محمد مكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).