عبد الرحيم التوراني - ألا لا يجهلن أحد علينا..!

2019/12/02 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحيم_التوراني مرّت ثلاثة عقود، بالتمام والكمال، على نعي التاريخ.نعي تاريخي صاغ سطوره بالبيان الفيلسوف السياسي الأميركي فرانسيس فوكوياما.كانت عباراته مترصدة وقاتلة..لم يتردد في إطلاقها على صدورنا العارية، مثل طلقات رشاش عساكر المارينز الأبطال: "نهاية التاريخ"..ليس هذا فقط، بل إن هذا الفيلسوف ذو الأصل الياباني التليد، سيستدرك نعيه ليضاعفه مرتين: "نهاية التاريخ والإنسان".......

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