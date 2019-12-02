أمين المهدي سليم - مباديء الحد الأدني لأهداف التغيير في مصر

2019/12/02 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أمين_المهدي_سليم مقدمة :أولا : عندما ثار المصريون في 25 يناير لم ترفع الجماهير شعارا واحدا دينيا أو عنصريا أو معاديا للسلام، واستقبلها العالم كله بترحاب ومساندة باعتبارها ثورة ضد ديكتاتورية عسكرية، ولأنها ثورة بدون أى أفق معرفي أو نقدي، كانت شجاعة جسديا ونفسيا، ولكن لم يكن الأمر نفسه فكريا وعقليا، ولذا سرعان ماأخترقها المخبرون والغواصات ورفعوا الشعار الحقير البائس "الجيش والشعب إيد واحدة"؛ فانصرف عنها العالم، ......

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