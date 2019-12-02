2019/12/02 | 22:11 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب الوطني يلتقي البحرين في الدور قبل النهائي كأس الخليج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/02 | 22:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الوطني يلتقي البحرين في الدور قبل النهائي كأس الخليج) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الوطني يلتقي البحرين في الدور قبل النهائي كأس الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).