شكوى قضائية ضد عمار الحكيم بتهمة تتعلق بقتل المتظاهرين.. (وثيقة)

2019/12/02 | 22:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع متظاهر من اهالي مدينة النجف، شكوى لدى القضاء ضد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وقائد شرطة النجف علي الهاشمي فضلا عن مسؤول حماية مرقد محمد باقر الحكيم وآخرون .وبحسب نص الشكوى، فأن” المتظاهر المصاب محمد حسن عبد السادة، قاضى كل من سلمان شلاگة وهاشم الكرعاوي، ومحسن حسن محمد بتهمة اطلاق النار وقتل المدنيين […]

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