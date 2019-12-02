الخارجية السورية: امريكا ارتكزت على الأكاذيب ودمّرت شعوباً وحضارات منها العراق

2019/12/02 | 22:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - سورية

اعتبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الاثنين، أن "أميركا ارتكزت على الأكاذيب ودمّرت شعوباً وحضارات منها العراق".

ونقلت وكالة "سانا"

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