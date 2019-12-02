المثنى توضح حقيقة تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة

2019/12/02 | 22:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز

أصدر محافظ المثنى احمد جودة، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن حقيقة تعطيل دوام المدارس 3 ايام.

وأعلن المحافظ في بيان مقتضب، حصلت عليه "العهد نيوز"، تعطيل الدوام الرسمي للمديرية

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