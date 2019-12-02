الاتحاد الوطني يحدد قراره النهائي بشأن مؤتمره الرابع

2019/12/02 | 22:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الرئيس الاعلى للجنة انتخابات المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاثنين، ان مسألة عقد المؤتمر من عدمه منتهية، وان عقد المؤتمر حتمي ولايحتمل اي تفسير.

وجاء في بيان للمجلس المركزي للاتحاد الوطني صدر اليوم وورد لشفق نيوز، ان سكرتارية المجلس المركزي وعدد من اعضائه قاموا اليوم بزيارة عضو المكتب السياسي ومسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب رزكار علي بهدف تجديد تاكيد مساندته وتثمينه لادارة مؤتمرات اللجان والمكاتب واعمال مؤسسة الانتخابات.

واضاف البيان ان رزكار علي اشار خلال الاجتماع الى ان مسألة عقد المؤتمر الرابع من عدمه منتهية، وان عقد المؤتمر امر حتمي ولا يحتمل اي تفسير اخر، مستدركا انه بسبب التوقيتات من المحتمل ان يصار الى تأخير عقد المؤتمر عدة ايام عن موعده المقرر.

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