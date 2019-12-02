الشيخ علي يكشف عن تقديم 3 مرشحين لرئاسة الحكومة إلى “سليماني” للاختيار بينهم

2019/12/02 | 22:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أكد النائب في #مجلس_النواب العراقي، #فائق_الشيخ_علي، اليوم الإثنين، أن من وصفهم بـ «المتحكمين» قدموا ثلاثة أسماء إلى قائد #فيلق_القدس في #الحرس_الثوري الإيراني، #قاسم_سليماني، لاختيار أحدهم لرئاسة الحكومة […]

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