2019/12/02 | 22:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف التطورات الاوضاع الأخيرة في العراق.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ان الحكيم وظريف أجريا اتصالا هاتفيا ناقشا فيه حرق القنصلية الإيرانية في النجف، إذ أكد الحكيم أن حرق القنصلية تم على يد اشخاص مجهولين دخلوا بين صفوف المتظاهرين السلميين.

وأضاف الحكيم أن العراق حريص على التمسك بالعلاقات الاستراتيجية مع ايران وباقي الدول، وانه حريص على توفير الوضع الأمنيّ المستقر لجميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق، مشيرا الى استمرار التحقيقات للتوصل الى المسؤولين عن حرق مبنى القنصلية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال اتصال هاتفي.. محمد الحكيم وظريف يبحثان تطورات الأوضاع في البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال اتصال هاتفي.. محمد الحكيم وظريف يبحثان تطورات الأوضاع في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).