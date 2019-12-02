الداخلية تلقي القبض على أحد المتهمين في بغداد يتاجر بالمخدرات

2019/12/02 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، القبض على احد المتهمين بتجارة المخدرات في بغداد.





وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء على أحد المتهمين بتجارة المخدرات، في العاصمة بغداد".

واوضحت أنه "القبض على المتهم وهو بحوزته 70 غرام من مادة الكرستال المخدرة"، مشيرة الى أنه "تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهم الى الجهات المختصة"..

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الإثنين (02 كانون الأول، 2019) بتجدد الاشتباكات العشائرية في مركز ناحية أبي صيدا شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاشتباكات العشائرية في مركز ناحية ا

بغداد اليوم-ذي قار

قال قائد شرطة محافظة ذي قار الجديد، العميد ريسان الإبراهيمي، الإثنين (2 كانون الأول 2019) إنه أبلغ وزير الداخلية ياسين الياسري، بأنه سيكون أول المتظاهرين، في سبيل المحافظة على أرواح المتظاهرين.

وذكر الإبراهيمي في مؤتمر

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر محافظ الانبار، علي فرحان الدليمي، اليوم الاثنين، قراراً برفع سيطرة الكيلو 35 في المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي للدليمي، في بيان مقتضب، أنه "تم رفع سيطرة الكيلو 35 وفتح الطريق بالكامل امام حركة المواطنين، وذلك

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