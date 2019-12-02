من ضمنهم الايزيديين، طلبة جامعة الموصل يتضامنون مع شهداء الثورة العراقية

2019/12/02 | 22:31 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين مظاهرات العراق تدخل شهرها الثالث في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية مطالبين بتوفير الخدمات والتعيينات واصلاح الحكومة والعيش الكريم في بلاد الرافدين ومن اجل المطالب هذه ضحى المتظاهرين بالمئات من الشباب الشجعان والأبطال لاجل وطنهم العراق.تضامناً مع المتظاهرين وتقديراً لارواح شهداء الوطن في المحافظات الوسطى والجنوبية، طلبة جامعة …

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